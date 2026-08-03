Ариана Гранде решила взять паузу в карьере

Ариана Гранде на фоне растущих опасений поклонников по поводу её веса отказалась от дебюта в Вест‑Энде и решила на время отказаться от публичности. В беседе с People представитель певицы сообщил, что артистка хочет сделать паузу в карьере и какое-то время не выходить в свет.

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По словам представителя, артистка хочет достойно завершить свой тур, а затем взять заслуженный перерыв.

«Этот тур стал для неё прекрасным опытом. Она любит своих фанатов и наслаждалась каждой минутой выступлений», — добавил он.

Гранде отказалась от участия в постановке мюзикла Стивена Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем» в Вест‑Энде. Ожидалось, что следующим летом певица сыграет в этом спектакле вместе с Джонатаном Бэйли — своим коллегой по фильму «Злая» — на сцене лондонского центра «Барбикан».

На фоне слухов о состоянии здоровья певицы источник, близкий к Ариане, выступил в её защиту. Он подчеркнул, что шоу, в котором выступает Гранде, крайне сложное в физическом плане и требует серьёзной спортивной подготовки.

Волна беспокойства о весе певицы усилилась после выхода в пятницу её клипа на песню Petal. Поклонники сразу обратили внимание на внешность Арианы и начали активно обсуждать эту тему в комментариях.