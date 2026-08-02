Певица Жасмин раскрыла секрет похудения без жестких диет

Певица Жасмин смогла похудеть на 15 килограммов, отказавшись от жестких диет. Добиться такого результата ей помогли регулярные тренировки и индивидуальный подход к питанию. Об этом артистка сообщил в социальной сети.

Исполнительница призналась, что раньше неоднократно пыталась сбросить вес с помощью строгих ограничений и интенсивных нагрузок, однако эффект был временным. Теперь она намерена не только сохранить достигнутую форму, но и продолжить работу над собой.

Жасмин опубликовала фотографию в спортивной одежде и сообщила, что даже в дни отдыха занимается под руководством персонального тренера. Очередные замеры показали, что ей удалось избавиться уже от 15 килограммов.

Певица также поделилась системой тренировок, которую рекомендует ее наставник. Комплекс включает три круга по десять упражнений, каждое из которых выполняется по 15 повторений. По словам тренера, такая схема помогает укрепить мышцы, ускорить сжигание жира и сформировать подтянутое тело без чрезмерного увеличения мышечной массы.

Артистка отметила, что тренируется три четыре раза в неделю и придерживается рекомендаций специалиста по питанию. При этом она не голодает и не отказывается от любимых продуктов. Жасмин подчеркнула, что универсальной программы похудения не существует, поскольку каждому человеку необходим индивидуальный подход.

«Все мы стремимся выглядеть молодо, красиво и подтянуто, но самое главное на этом пути сохранять здоровье, счастье и жизненные силы, отметила певица.

Ранее певица Юлия Савичева решила отдохнуть от соцсетей после критики в ее адрес. Артистка призналась, что постоянные обсуждения ее экстрим-вокала, внешнего вида и призывы «вернуть старую Савичеву стали для нее тяжелым испытанием. По словам певицы, из-за этого она почувствовала, что «реально начинает сходить с ума от бесконечных обсуждений.