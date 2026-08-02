Полина Диброва отправила сына в Турцию на каникулы к возлюбленной

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправила своего первенца в первое самостоятельное путешествие — в Турцию. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

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На опубликованных кадрах сын Дибровой надевает обувь у порога дома.

— У него появилась девушка. Мы познакомились с семьей. Растут дети... Только из роддома забирали. Сегодня улетел к семье девушки на каникулы. Я даже слезу пустила, — рассказала Диброва.

В апреле Дмитрий Дибров после скандального развода с Полиной пришел на программу «Секрет на миллион» на НТВ, где раскрыл некоторые подробности их отношений. Ведущая шоу Лера Кудрявцева периодически делала резкие высказывания в адрес Дибровой, намекая, что та почти ничем не занималась в браке и «от скуки пошла налево». Диброву задели эти слова, и она решила ответить.

Ранее Дибров рассказал, кому после развода достались автопарк, городское жилье и загородный дом на Рублевке. При этом старший сын Александр остался жить с отцом, младших забрала к себе мама.