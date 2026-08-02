Супругу бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмена Курбана Омарова Валерию якобы задержали сотрудники полиции. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает Starhit.

СМИ опубликовали отрывки видео, на которых Омаров защищает свою жену от нападок журналистов и клиентов. На одном из роликов Валерия отказывается демонстрировать диплом врача клиенту.

По предварительной информации, она якобы оказывала косметологические услуги без надлежащего образования. Также в публикации сообщается, что она использовала поддельный аппарат, выдавая его за оригинальный.

В апреле Ксения Бородина отговорила мужа Николая Сердюкова от участия в съемках шоу «Мастер игры», так как узнала о необходимости работать с ее бывшим супругом. Позже выяснилось, что в проекте также участвует экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Михаил Терехин, известность которому принес роман с Бородиной. Он заявил, что был бы рад увидеться с Сердюковым и телеведущей не о чем было бы беспокоиться.

Ксения Бородина много раз говорила, что ушла от Курбана Омарова из-за измены. После давления общественности он начал говорить об их расставании и признался, что, еще будучи в браке, полюбил другую женщину. По его словам, он виноват, но ничего поделать со своими эмоциями не мог.