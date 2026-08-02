Певец Дима Билан раскритиковал журналистов после шоу «Твой № 1» на «ВТБ Арене». Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист заявил, что представителям СМИ стоит уделять больше внимания творчеству и реже задавать поверхностные вопросы.

«А вы задаете какие‑то дурацкие иногда вопросы! От этого противно. И мы живем в какой‑то одной системе, понимаете? В одном киселе информационном. Отсюда я считаю, что давайте все‑таки как-то поддерживать жанр», — сказал он.

Недавно стало известно, что певица Алсу назвала выступление Димы Билана невероятным. Алсу призналась, что не ожидала такого грандиозного шоу. Полгода назад она уже была на концерте Билана и думала, что нынешнее выступление будет повторением для тех, кто не успел на предыдущий.

«Но это было совсем другое шоу! Абсолютно! Новый контент, новые аранжировки… Я не знаю, как он это делает. Для меня даже небольшой концерт — это большой стресс. Это мировой уровень!» — восхитилась исполнительница.

1 августа сообщалось, что Билан собрал стадионный концерт «Твой №1» в Москве. Во время выступления заслуженный артист России трогательно помянул своего коллегу Юрия Шатунова.