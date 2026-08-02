Пугачеву лишили знака «Баронесса фон Орбах»

Певица Алла Пугачева лишилась товарного знака «Баронесса фон Орбах», которым владела с 1996 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 90-х Пугачева хотела получить титул баронессы с помощью предков экс-мужа Миколаса Орбакаса. Считалось, что среди них был литовский барон фон Орбах., Доказать родство не удалось, тогда певица решила использовать титул как бренд и оформила патент.

В РФ рассказали, в каком случае Пугачева сможет выступить в Киеве

Под таким товарным знаком могли выпускаться парфюмерия, алкоголь и одежда.

«2 августа Алла Борисовна лишилась этой возможности — срок регистрации истёк, а заявление на продление стоимостью всего 22 тысячи рублей она не подала», — пишет канал.

Ранее врач пообщалась с Пугачевой и ее мужем, после чего заявила о патологии с сексом.