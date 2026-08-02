Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на поместье в Майами

Экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на содержание своей виллы в элитном поселке Майами. Об этом сообщает канал SHOT.

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Курникова и Иглесиас — старожилы закрытого элитного поселка Bay Point в черте Майами. В 2025 году звёздная пара заплатила за своё имение 700 тысяч долларов.

Это налог на имущество (Property Tax), обязательная страховка от ураганов и ежемесячные взносы в ТСЖ (HOA fees).

За 13 лет на содержание виллы они потратили 8 млн долларов (примерно 630 млн рублей).

Роскошный особняк 51-летнего певца и 45-летней экс-теннисистки был построен дом в 2013 году. Его площадь 1800 кв. м. В коттедже 6 спален, 9 ванных, тренажёрный зал, винный погреб. С террасы открывается живописный вид на залив. Оценивается поместье в 50 млн долларов.

Соседями пары являются актриса Джессика Альба, футболист Серхио Рамос, музыкант Рикки Мартин. На соседнем острове живут Роман Абрамович и Селена Гомес.