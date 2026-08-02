Череватый признался, что пытался привлечь внимание Седоковой с помощью магии

Экстрасенс Влад Череватый в эфире программы «Утро.ТНТ» сделал неожиданное заявление о певице Анне Седоковой. По словам медиума, он использовал магические силы, чтобы привлечь внимание артистки.

Череватый признался, что его заинтересовал ажиотаж вокруг Седоковой и он захотел, чтобы певица, чьего расположения пытаются добиться многие мужчины, сама проявила к нему интерес.

— Когда ты понимаешь, что все ее добиваются, все ее хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались. Возможно, какое‑то колдовство. Она точно не осознала до сих пор, — рассказал Череватый.

Необычные способности Череватого, которые он показал в «Битве экстрасенсов», привлекают внимание как сторонников, так и скептиков. «Вечерняя Москва» побеседовала с Владом о его магическом даре, принципах в работе экстрасенса и личной жизни.

Сама Анна Седокова также посетила телепрограмму «Утро.ТНТ», в эфире которой рассказала, что почти закрутила роман с экстрасенсом Максимом Левиным. Однако Левин покинул проект слишком рано, а в июне этого года и вовсе женился.