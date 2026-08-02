Влад Череватый рассказал о попытке приворожить Анну Седокову: «Она точно не осознала до сих пор»

Экстрасенс Влад Череватый в эфире программы «Утро.ТНТ» сделал неожиданное признание. По словам медиума, он прибег к магическим силам, чтобы привлечь внимание певицы Анны Седоковой.

Череватый отметил, что его крайне заинтриговал ажиотаж вокруг артистки. Экстрасенс захотел, чтобы Седокова, расположения которой пытаются добиться многие мужчины, сама проявила к нему интерес.

«Когда ты понимаешь, что все её добиваются, все её хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались. Возможно, какое‑то колдовство. Она точно не осознала до сих пор», — поделился он.

Анна Седокова и Влад Череватый вместе участвовали в шоу «Мастер игры». Ранее артистка рассказала, что поведение звезды «Битвы экстрасенсов» во время съёмок проекта сильно поразило её. По словам певицы, он практически с первых дней начал активно использовать свои навыки в отношении других игроков.

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