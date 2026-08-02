Мария Максакова-Игенбергс* рассказала о насилии со стороны бывшего возлюбленного

Певица Мария Максакова-Игенбергс* состояла в отношениях с лидером ОПГ Владимиром Тюриным, от которого родила двоих детей. Однако, как призналась артистка в недавнем интервью, тогда она не подозревала о садистских наклонностях гражданского мужа.

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По ее словам, он искусно скрывал свою истинную сущность и манипулировал ее чувствами. Певица призналась рассказала, что никогда не стремилась строить политическую карьеру и не планировала становиться депутатом. Однако, по ее утверждению, работа в политике стала для нее способом вырваться из опасных отношений, которые, как она считает, в любой момент могли закончиться трагедией.

— Я связалась с подонком по фамилии Тюрин, а отпускать он меня не хотел никаким образом. Он таскался за мной везде, под окнами стоял. Параллельно он ломал мне ребра, вывихивал челюсть. Я понимала, что скоро останусь овощем и все закончится не просто очередным сотрясением мозга, — призналась исполнительница.

По словам артистки, в тот период рядом не оказалось никого, кто мог бы защитить ее. Вскоре ей предложили работу в Астраханской областной думе, и она решила принять это предложение. Как отметила Максакова-Игенбергс*, именно этот шаг помог ей сохранить здоровье и жизнь, передает Starhit.

Прошлой осенью столичный Пресненский районный суд заочно приговорил оперную певицу к 4,5 года колонии в рамках уголовного дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Следователи также объявили Максакова-Игенбергс* в розыск. Уголовное дело в отношении артистки возбудили в сентябре 2024 года.