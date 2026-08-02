Прокуроры потребовали ужесточить приговор Лерчек

Гособвинение обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и будет настаивать на ужесточении наказания, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил собеседник агентства, гособвинение осталось недовольно приговором, вынесенным Чекалиной районным судом. В апелляционном представлении прокуроры будут добиваться ужесточения наказания.

Представители надзорного ведомства намерены просить Мосгорсуд назначить блогеру шесть лет условно. Также они попросят увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трёх до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Лерчек не признала вину в незаконном выводе денег в ОАЭ.