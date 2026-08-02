Звезду «Клана Сопрано» нашли мертвым в собственном доме

Умер 80-летний американский актер Винсент Пасторе, получивший широкую известность по роли Биг Пусси Бонпенсьеро в популярном телесериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает издание Deadline.

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По информации медиа, Пасторе нашли мертвым 1 августа в собственном доме. Актера в его резиденции обнаружил сосед. Перед этим Пасторе три дня не выходил на связь.

Обстоятельства и причины смерти расследуются. У актера осталась дочь Рене.

В начале 1990-х Пасторе появлялся в небольших эпизодах таких картин, как «Славные парни», «Путь Карлито» и «Мужчины уважения», однако настоящая узнаваемость пришла к нему позже. Заметной ступенью в карьере стали работа в комедии 1995 года «Парни-джерки: Фильм», а также участие в телефильме HBO 1996 года «Готти», где он делил экран с актерами, которые позднее вместе с ним оказались в составе культового сериала, — Тони Сирико, Фрэнком Винсентом и Домиником Чианезе.

Настоящий прорыв произошел в 1999 году, когда стартовал проект Дэвида Чейза «Клан Сопрано». Именно там актер получил роль, которая стала визитной карточкой всей его карьеры — Большого Пусси. Этот персонаж был давним близким другом главного героя Тони Сопрано, которого играл Джеймс Гандольфини.

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