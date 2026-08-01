Винодельня, из-за которой судятся Питт и Джоли, оказалась на пути огня

Пожары во Франции угрожают знаменитой винодельне Chateau Miraval на юго-востоке страны, из-за которой судятся голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, пишет портал TMZ.

По данным портала, в ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий по вопросу французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели еще в браке. В иске он отметил, что его бывшая жена продала свою долю третьему лицу без его согласия.

Журналисты заметили, что тяжба голливудских звезд по поводу их французского поместья всегда была достаточно жаркой, но она «никогда не была такой напряжённой, как реальное пламя, бушующее рядом с их винодельней».

Пожарные предпринимают меры, к тому, чтобы не допустить распространения пламени на это «невероятно дорогое имущество», используют для борьбы с огнем вертолеты и спецтехнику, пояснили обозреватели.

Действия сотрудников экстренных служб позволили не допустить распространения пожара на поместье, констатировали авторы статьи. Они добавили, что на кадрах аэрофотосъемки виден густой дым рядом с винодельней, вместе с тем, здания выглядят неповрежденными, на них нет следов огня.