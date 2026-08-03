Погрязшая в проблемах Анфиса Чехова заговорила про онкобольную Лерчек

Телеведущая запланировала путешествие в Индию. В аэропорту все пошло не по плану, заставив Анфису задуматься о чужих бедах.

Совсем недавно телеведущая Анфиса Чехова вернулась из Америки. Там звезда провела три месяца, спасая свою собаку Картошку от онкологии. Едва успев побывать дома, она вновь начала паковать чемоданы. На этот раз знаменитость планирует посетить Индию для прохождения ретрита (духовная практика — прим. ред.). Уже в пути Чехова призналась, что сильно устала от постоянных переездов и перелетов. Она пообещала себе сделать перерыв после этого путешествия.

В аэропорту звезду ждали неприятные сюрпризы. Сначала у ее совершенно новенького чемодана сломалось колесико. Затем пришла новость похуже — рейс перенесли. Для Анфисы это стало настоящей катастрофой, ведь впереди ее ждала сложная пересадка.

Из-за задержки Чехова опоздала на свой стыковочный рейс. 48-летней телеведущей пришлось ждать следующего дня. И в этот непростой момент Анфиса решила порассуждать о жизни. Она вспомнила онкобольную блогершу Лерчек, которой на днях вынесли строгий приговор. Напомним, звезде соцсетей дали пять лет лишения свободы условно и огромный штраф.