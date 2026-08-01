«Я беру паузу»: Юлия Савичева сделала важное заявление

Юлия Савичева объявила о временном прекращении личного общения с подписчиками в своих аккаунтах. Артистка призналась, что столкнулась с волной жесткой критики, которая негативно на ней сказывается.

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Последнее время артистка активно экспериментирует с творчеством: она сменила имидж и начала исполнять композиции в рок-стилистике. Однако радикальные перемены вызвали неоднозначную реакцию аудитории. 39-летнюю звезду буквально засыпали негативными комментариями, требуя вернуться к привычному образу.

Савичева откровенно заявила, что давление со стороны хейтеров стало для нее невыносимым. По словам певицы, она устала от бесконечных обсуждений и приняла решение уйти на время из соцсетей.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов. Я беру паузу от социальных сетей», — написала Савичева.

Напомним, весной Алена Водонаева обрушилась с критикой на певицу из-за ее экстравагантного наряда на красной дорожке премии. По ее мнению, Савичева просто хотела привлечь к себе внимание.