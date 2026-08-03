59-летняя Рената Литвинова снялась на пляже в купальнике с глубоким декольте

Рената Литвинова поделилась на своей странице в запрещённой социальной сети снимком, сделанным во время отдыха на море. Актриса редко публикует подобный контент, но в этот раз решила сделать исключение.

© соцсети

59‑летняя знаменитость предстала на фото в чёрном слитном купальнике с декольте. Образ дополнили солнцезащитные очки в тон наряду, а также цепочка с кулоном.

© соцсети

Ранее стало известно, что Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре Москвы. Чтобы ускорить процесс, режиссёр готова сделать скидку и лично приехала в столицу, чтобы проконтролировать оформление всех необходимых документов. Цена недвижимости баснословная — около 1 миллиарда рублей.

Рената Литвинова приобрела эту квартиру в 2021 году. В ней часто проходили различные съёмки и встречи, однако на постоянной основе там никто не проживал.

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