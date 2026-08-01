Яна Поплавская заявила, что ей не жалко Лерчек после приговора

Актриса Яна Поплавская резко высказалась о приговоре блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Она заявила, что не испытывает к инфлюенсеру сочувствия после решения суда.

Поплавская обратила внимание на то, что Лерчек получила пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях.

Актриса также напомнила, что ранее бывшего мужа блогерши Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о выводе средств за рубеж.

— Зарабатывать такие деньги и так хитрожопить, чтобы в конечном итоге потерять все. А могли жить безбедно и спать спокойно. Эпоха «успешного успеха» и инфоцыган сделала из этих людей меркантильных, повернутых на «бабле», забывших о человеческих вещах существ. Жалко? Мне — ни капли, — заявила Поплавская в личном блоге.

Днем 31 июля гособвинитель попросил Гагаринский районный суд приговорить Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы в колонии условно и оштрафовать ее на 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В своем последнем слове Лерчек попросила не назначать ей штраф, поскольку у нее не осталось накоплений и недвижимости, которую можно было продать.