Сида Уилсона уволили из Slipknot спустя 28 лет работы в группе

DJ и клавишник Сид Уилсон покинул группу Slipknot — сообщает TMZ. Музыканта уведомили об увольнении спустя почти 28 лет работы в коллективе. Никаких официальных объяснений со стороны группы не последовало, кто заменит Уилсона, пока также неизвестно.

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Уилсон присоединился к Slipknot в 1998 году, став девятым участником группы незадолго до выхода одноимённого дебютного альбома в 1999‑м. В составе коллектива он отвечал за вертушки, клавишные, сэмплы и звуковые эффекты.

Slipknot за годы существования пережили немало перемен в составе. Из классического состава, сформировавшегося после прорывного альбома 1999 года, остаются только вокалист Кори Тейлор, перкуссионист Шон Крэхан и гитаристы Мик Томсон и Джим Рут.

Ранее группу покинули клавишник Крейг Джонс и перкуссионист Крис Фен, басист Пол Грей скончался в 2010 году, а барабанщик Джои Джордисон — в 2021 году.

Уход Уилсона произошёл спустя четыре месяца после того, как он и его невеста Келли Осборн расторгли помолвку после четырёх лет отношений. Пара познакомилась ещё в 1999 году на фестивале Ozzfest, но встречаться начала значительно позже.

В июле 2025 года Уилсон сделал Осборн предложение за кулисами прощального концерта Black Sabbath в Бирмингеме — за несколько недель до смерти Оззи Осборна. У Сида и Келли есть трёхлетний сын Сидни, родившийся в ноябре 2022 года.

В августе 2024 года музыкант пережил серьёзный несчастный случай: из‑за взрыва на ферме Уилсон получил сильные ожоги лица и рук. Позже он показал поклонникам следы травм, но заверил, что идёт на поправку.