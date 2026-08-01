Винодельне Анджелины Джоли и Брэда Питта угрожают лесные пожары

Французская винодельня Анджелины Джоли и Брэда Питта Chateau Miraval оказалась под угрозой из-за лесных пожаров, полыхающих в Европе.

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В 2026 году Европу охватили рекордные пожары. От стихии сейчас страдают города Испании и Франции. По последним данным, выжжено уже 434 976 га, а Франция переживает самый тяжелый сезон со времен Второй мировой.

Под угрозой уничтожения оказалась и многострадальная винодельня Анджелины Джоли и Брэда Питта Chateau Miraval. Она расположена в деревне Коррен в юго-восточной части Франции, где сейчас как раз горят леса. На фотографии, сделанной TMZ, видно, как коричневый дым заполняет небо рядом с винодельней и ее обширными виноградниками. По данным издания, пожарные уже использовали воду из частного озера на территории поместья, чтобы потушить пламя.

От лесных пожаров в Европе пострадали и другие знаменитости. Ранее Джордж Клуни сообщил, что его семья была вынуждена покинуть свою резиденцию во Франции. В своем письме мэру Бриньоля Дидье Бремону, актер поклялся поддержать французский город, в котором проживает всего менее 18 тысяч человек, независимо от последствий стихии.

«Дорогой Дидье, на данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент», — написал Клуни.

Напомним, Питт и Джоли приобрели винодельню в 2008 году вместе с 60 га виноградников и старинным замком. В 2016 году пара начала бракоразводный процесс, а в 2022 году Брэд обвинил бывшую жену в тайной продаже доли винодельни и подал на нее в суд. Судьба объекта до сих пор не решена.