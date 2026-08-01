Певец Сергей Лазарев приобрел апартаменты в элитном жилом комплексе The Floridian Condo в Майами-Бич. Стоимость недвижимости составила более одного миллиона долларов с учетом комиссий и дополнительных расходов. Об этом сообщает Mash.

Площадь квартиры составляет 106,6 квадратных метров. Она расположена на 10-м этаже и включает две спальни, две ванные комнаты, гостиную, кухню и балкон с видом на залив Бискейн. В комплексе есть бассейн, спортзал, охрана, парковка, набережная и причалы для яхт.

По данным Telegram-канала, сделка состоялась в марте 2026 года. Покупку певец оформлял через агентство недвижимости и брокера Александра Бароева, с которым Лазарев знаком много лет. Продавцами стали Вики и Кейт Джорданы.

Деньги за квартиру перевели на специальный защищенный счет, который используется при сделках с недвижимостью в США. При этом покупателю необязательно лично присутствовать при оформлении документов, поскольку сделку можно провести дистанционно. Бароев подтвердил информацию, а Лазарев и его представитель от комментариев отказались, передает Telegram-канал.

Ранее Mash сообщил, что певец Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Для этого артист снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.