Моргенштерн* начал молиться на иврите на концертах
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) начал молиться на иврите на концертах в Израиле. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.
На одном из последних концертов в Хайфе, как следует из оказавшегося в распоряжении издания видео, рэпер появился в качестве «секретного гостя» в кипе. Моргенштерн высказался о любви к Израилю и исполнил хасидскую религиозную песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного».
Кроме того, как заметили очевидцы, артист был более строго одет, в частности, на нем был цицит — сплетенные пучки нитей, которые носят религиозные евреи.
В начале июня стало известно, что Моргенштерн прошел обряд посвящения в иудаизм и присоединился к народу Израиля в июне. Тогда же он сменил имя на Исраэль Йегуда.
До этого сообщалось, что из кошерного райдера Моргенштерна убрали свинину и алкоголь.
* Признан в РФ иностранным агентом