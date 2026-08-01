Моргенштерн* начал молиться на иврите на концертах

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) начал молиться на иврите на концертах в Израиле. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

На одном из последних концертов в Хайфе, как следует из оказавшегося в распоряжении издания видео, рэпер появился в качестве «секретного гостя» в кипе. Моргенштерн высказался о любви к Израилю и исполнил хасидскую религиозную песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

Кроме того, как заметили очевидцы, артист был более строго одет, в частности, на нем был цицит — сплетенные пучки нитей, которые носят религиозные евреи.

В начале июня стало известно, что Моргенштерн прошел обряд посвящения в иудаизм и присоединился к народу Израиля в июне. Тогда же он сменил имя на Исраэль Йегуда.

До этого сообщалось, что из кошерного райдера Моргенштерна убрали свинину и алкоголь.

* Признан в РФ иностранным агентом