ФНС заблокировала счета компаний блогера Влада А4

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний белорусского блогера Влада А4 (настоящее имя — Владислав Бумага).

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Счета третьей организации попали под блокировку из-за непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока», — отмечает агентство.

Речь идёт о трёх организациях. Блогер владеет 25 процентами компании «А4 Кидс Кузьминки», 39 процентами «А4 Магазин» и 5 процентами «Дпицца северо-восток». С декабря 2025 года ФНС приняла семь решений о блокировке счетов этих фирм. Причиной остановки операций по счетам первых двух компаний стала задолженность по налогам. Суммы долга составляют 2,29 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Информация о миллионных долгах популярного в России белорусского блогера перед налоговой появилась ещё в июне. Тогда речь шла также о фирме «Кидссити». Эта компания занимается организацией отдыха и развлечений. Налоговые органы регулярно проверяют финансовую деятельность юридических лиц. Нарушение сроков подачи отчётности или неуплата налогов ведёт к принудительным мерам взыскания.