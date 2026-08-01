Певица Надежда Кадышева угодила в скандал из‑за несостоявшейся рекламы на концерте «Золотого кольца».

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Недопонимание со спонсором привело к иску в Арбитражный суд Москвы. Как рассказал основатель стоматологического бренда Максим Обушенков «КП», организаторы сами вышли с предложением спонсорства. В результате, по его словам, был согласован вариант, который устроил обе стороны.

«Нам предложили вариант, который нас устроил, а именно: нахождение промоперсонала бренда и рекламного реквизита в виде макетов зубных щёток в фан‑зоне во время концерта — и это стало решающим условием нашего согласия на этот проект», — отметил Обушенков.

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Бизнесмен добавил, что оплата по договору составила 480 тысяч рублей, однако в день концерта, 17 декабря 2025 года, организаторы якобы выпроводили промоперсонал с площадки. В суд, отмечает предприниматель, пришлось обращаться, так как ответа на досудебную претензию не было.

Ранее сообщалось, что театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» задолжал налоговой свыше 4,2 миллионов рублей.

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