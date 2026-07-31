«Они завидуют моей красоте»: Волочкова вплелась в скандал Бородиной и Бони

Пока две экс-участницы «Дома-2» выясняют отношения из-за неудачного ракурса и консилеров, третья звезда российского шоу-бизнеса решила напомнить о себе. Анастасия Волочкова не прошла мимо громкой перепалки и объяснила, почему любая критика в ее адрес — всего лишь проявление зависти к идеальной внешности.

Конфликт Ксении Бородиной и Виктории Бони, разгоревшийся после премьерного показа фильма с участием телеведущей, обрел неожиданного комментатора. Анастасия Волочкова, известная своей любовью к эпатажным заявлениям, не удержалась и высказалась о ситуации, попутно сделав комплимент самой себе.

Напомним, что искра между бывшими коллегами по реалити-шоу вспыхнула после того, как в Сети появилось видео с красной дорожки. Бородина посчитала, что ее показали с максимально неудачного ракурса, и не скрывала возмущения. Однако Виктория Боня увидела в этом повод для иронии: она посоветовала Ксении воспользоваться консилерами собственного бренда, чтобы скрыть недостатки макияжа. Бородина восприняла это как оскорбительный намёк и публично обвинила коллегу в желании «хайпануть» на её имени, напомнив, что сама Боня тоже не раз становилась объектом насмешек из-за внешности.

На фоне этой словесной дуэли корреспонденты KP.RU решили поинтересоваться мнением Анастасии Волочковой: приходилось ли ей сталкиваться с тем, что ее намеренно снимают с неприглядных ракурсов?

Балерина, как всегда, не стала уходить от вопроса, но ответила в своей фирменной манере. Вместо сочувствия или анализа ситуации она превратила ответ в самопрезентацию.

«Когда неудачно меня снимают, я, конечно, огорчаюсь, потому что я красивая женщина. Завистливые люди специально пытаются найти некрасивый ракурс. Но вы же другие, я вас всех очень люблю!» — заявила Волочкова перед благотворительным концертом фонда «География Добра», который прошёл в фудмолле «Депо.Москва».

Стоит отметить, что артистка не стала обсуждать конкретно Бородину или Боню, а сделала акцент на собственном опыте. По словам Волочковой, она давно привыкла к тому, что недоброжелатели пытаются принизить ее достоинства, но её уверенность в собственной красоте остаётся несокрушимой.

Таким образом, скандал между телеведущими получил неожиданный поворот: вместо примирения сторон светская хроника пополнилась еще одним ярким комментарием от звезды, которая умеет превратить любую ситуацию в личный триумф.