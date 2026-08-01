«Самая красивая девочка в мире» вышла замуж

«Самая красивая девочка в мире», французская модель Тилан Блондо сыграла свадьбу с диджеем Беном Атталой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Торжество пары прошло в замке на юге Франции. Невеста предпочла для выхода платье от бренда Miu Miu, выполненное из белого кружева и дополненное длинной фатой. Бен Аттал появился на свадьбе в классическом черном костюме с бабочкой и белой рубашкой. Тилан Блондо показала, что церемония прошла на открытом воздухе, а гости танцевали под живую музыку.

Тилан — дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Девушка дебютировала в качестве модели в возрасте четырех лет, приняв участие в показе Jean Paul Gaultier. Когда ей было 10 лет, она снялась для Vogue Enfants, после чего журналисты прозвали ее «самой красивой девочкой в мире». Впоследствии она сотрудничала с брендами Dolce&Gabbana и L'Oreal Paris, а также запустила собственную марку одежды Heaven May. В 2018 году она попала в международный рейтинг «100 самых красивых лиц».

Ранее Ида Галич показала свой первый свадебный образ на церемонии в Северной Осетии.