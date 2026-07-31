Дочь Бони упрекнула мать в многомиллионных тратах в Дубае

Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит раскрыла ее многомиллионные траты и упрекнула мать за них. Ролик, в котором они поспорили из-за денег, доступен на YouTube-канале Бони.

В ролике Анджелина попросила у Бони 50 евро (около четырех тысяч рублей). Однако блогерша отказала дочери, мотивируя это тем, что та уже потратила за день около 300 евро (26 тысяч рублей).

«Мама, не говори ничего. Когда ты прилетела из Дубая, у тебя были сумки Hermes, Gucci, Louis Vuitton», — возмутилась в ответ Анджелина.

Она добавила, что Боня во время поездки в ОАЭ потратила 30 тысяч евро (2,6 миллиона рублей).

Блогерша в ответ заявила, что имеет право тратить столько, сколько хочет, поскольку является взрослой и сама зарабатывает. При этом она согласилась дать дочери 25 евро (две тысячи рублей).

Ранее Анджелина пожаловалась на отца-миллионера, предпринимателя Алекса Смерфита из-за того, что он не дал ей карманных денег. Дочь Бони также назвала европейцев жадными.