Монеточка* показала совместное фото с Пугачевой из Юрмалы

Монеточка* стала гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который прошёл в Юрмале.

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В личном блоге певица поделилась снимком с организатором — Лаймой Вайкуле, а также одними из самых ожидаемых гостей — Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*.

«Сколько новых знакомств и старых друзей, серьёзных и несерьёзных разговоров, сколько хорошей музыки! Спасибо за тёплый приём и до новых встреч», — подписала кадр артистка.

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Ранее стало известно, что песня Монеточки* стала саундтреком нового «Человека‑паука» с Томом Холландом. Трек «Монополия» звучит около трёх секунд, но при этом указан в титрах. Песня 2024 года входит в альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты». По словам исполнительницы, до выхода картины она не могла рассказывать поклонникам о том, что её песня будет использована в зарубежном фильме.

* Признаны иноагентами в РФ