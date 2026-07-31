«Я уже не в ресурсе». Сати Казанова назвала минусы материнства

Артистка рассказала, как ей дается родительство. Она честно раскрыла все минусы материнства.

Сати Казанова впервые родила в 42 года. Фабрикантка явила на свет девочку, с которой она теперь неразлучна.

Артистка дала интервью WomanHit и рассказала об уникальном опыте материнства. Она не стала скрывать, что здесь есть свои минусы, но они ничтожно мало по сравнению с плюсами.

«Лично для меня это сплошные плюсы, кроме того, что иногда накапливается усталость. Две-три ночи недосыпа, и я уже физически не в ресурсе. Собственно, как и всякая женщина, которой немного за 40», — поделилась Сати.

Такой тяжелый график легче переносится в юности, считает Казанова.

«Поэтому я стараюсь ложиться спать с ребенком до 23-х — и это единственное, что меня спасает», — сказала артистка.

Еще у Сати, как и у любой адекватной матери, есть тревоги за ребенка.

«Конечно, у меня есть определенные тревоги, даже какие-то паранойи бывают, но я держу их в узде. Мыслительные паттерны можно и нужно контролировать, корректировать», — отметила исполнительница.

На помощь ей в таких случаях приходят медитативные практики и мантра.