Люсе Чеботиной предсказали замужество

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко предсказала певице Люсе Чеботиной замужество до 2028 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Певица отметила, что не скрывает, что состоит в отношениях, но не назвала имени своего партнера. Она подчеркнула, что «счастье любит тишину». Чеботина добавила, что однажды уже рассказывала о своих отношениях и закончилось это не очень хорошо.

«Я счастлива. Любая девочка мечтает о таком событии [свадьбе - прим.ред.]. Просто я не люблю заглядывать в будущее в плане отношений», - подчеркнула Чеботина.

Она призналась, что ей было сложно начать новые отношения. Певица подчеркнула, что ей должно нравиться в человеке всё, включая внешность. Чеботина рассказала, что у ее партнера «отменное» чувство юмора и он отлично выглядит - «красивый, высокий».

«Если какой-то один пунктик меня не устраивает - окей, не судьба. Тяжело найти было партнера, потому что я человек, который долго присматривается, очень долго анализирует, <…> и только потом разрешает себе влюбиться», - подчеркнула она.

В конце 2025 года Чеботина рассказала, что познакомила своего партнера с матерью и с певцом Филиппом Киркоровым. Она заявила, что народный артист «благословил» этот союз.