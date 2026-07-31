Наталья Бардо задолжала налоговой огромную сумму

Актриса Наталья Бардо задолжала налоговой почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Задолженность перед ФНС возникла по индивидуальному предпринимательству актрисы. Она составила чуть более 973 тысяч рублей.

Отмечается, что в эту сумму входят все начисленные налоги, а также возможные пени и долги за прошлые периоды. По какой причине у Бардо сложилась столь крупная задолженность канал не уточняет.

Напомним, что в день 38-летия Бардо призналась, что пережила предательство, которое перевернуло ее жизнь. Оказалось, что ее предала личная помощница. Актриса не стала раскрывать детали той непростой ситуации, но намекнула, что теперь ей гораздо сложнее доверять окружающим.