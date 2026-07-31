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«Встала, вышла»: новый скандал с участием Инстасамки

Мария Иванова

Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) раскритиковала работу визажистки, которая делала ей макияж для съемки. Об этом рассказал «Пятый канал» со ссылкой на соцсети Зотеевой.

«Встала, вышла»: новый скандал с участием Инстасамки
© РИА Новости

По словам певицы, изначально результат макияжа ее не устроил, но она решила дать визажистке возможность скорректировать работу. Позже Инстасамка заявила, что девушка постоянно заглядывала в ее телефон.

«Сижу на мейке, смотрю - раз стирает, два стирает. Думаю, дай посмотрю на фронтальную камеры, что делает. <…> В итоге натерла мне этот глаз, два раза его стирала. И вот, прикиньте, я сижу в телефоне, и она заглядывает постоянно, прямо поворачивает голову. Я просто ей говорю: «Встала, вышла отсюда», - рассказала певица.

В итоге Зотеева остановила процесс и полностью смыла косметику.

Это не первый инцидент с участием певицы и визажистов. В 2021 году она отказалась работать с опоздавшими к ней визажистами. Некоторые интернет-пользователи тогда решили, что скандал был постановочным.