«Встала, вышла»: новый скандал с участием Инстасамки

Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) раскритиковала работу визажистки, которая делала ей макияж для съемки. Об этом рассказал «Пятый канал» со ссылкой на соцсети Зотеевой.

По словам певицы, изначально результат макияжа ее не устроил, но она решила дать визажистке возможность скорректировать работу. Позже Инстасамка заявила, что девушка постоянно заглядывала в ее телефон.

«Сижу на мейке, смотрю - раз стирает, два стирает. Думаю, дай посмотрю на фронтальную камеры, что делает. <…> В итоге натерла мне этот глаз, два раза его стирала. И вот, прикиньте, я сижу в телефоне, и она заглядывает постоянно, прямо поворачивает голову. Я просто ей говорю: «Встала, вышла отсюда», - рассказала певица.

В итоге Зотеева остановила процесс и полностью смыла косметику.

Это не первый инцидент с участием певицы и визажистов. В 2021 году она отказалась работать с опоздавшими к ней визажистами. Некоторые интернет-пользователи тогда решили, что скандал был постановочным.