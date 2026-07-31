Анна Хилькевич сделала необычный подарок мужу

Актриса Анна Хилькевич сделала своему мужу Артуру Мартиросяну оригинальный подарок на день рождения. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», она вручила ему огромный «сертификат на рождение мальчика».

Артистка опубликовала кадры вручения презента в социальных сетях. На огромном сертификате указано, что он подтверждает право Артура стать папой мальчика. Хилькевич пошутила, добавив, что «количество попыток не ограничено».

«Восстановилась, получается? Решение за небесной канцелярией и гормоном АМГ. Если что, я не беременна!», — добавила актриса в социальных сетях.

Напомним, что сейчас пара воспитывает троих дочерей: годовалую Оливию, восьмилетнюю Анну-Марию и 10-летнюю Арианну.