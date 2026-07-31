Боня принимает соболезнования: потеряла близкого человека

Поклонники сочли гибель горного инструктора Бони знаком, что ей стоит заканчивать с альпинизмом.

Виктория Боня убита горем. Сегодня блогер узнала о гибели близкого ей человека. Своими эмоциями она поделилась на странице в соцсети.

«Сегодня мир альпинизма замер. На Брод Пике в Пакистане сегодня около полудня сошла лавина. По имеющейся информации, группа из десяти альпинистов, среди которых Нимс Дай, перестала выходить на связь. Спасательные работы могут начаться только с рассветом, когда позволят условия. Для меня Нимс — человек, который когда-то влюбил меня в горы. Человек, который помог мне поверить, что к ним можно прикоснуться. Он был и остается моим горным ментором», — писала Виктория накануне вечером.

К утру пришли печальные известия.

«4 тела уже нашли. Пытаются идентифицировать. Мое сердце не на месте», — делилась Боня.

И чуть погодя блогер сообщила о гибели своего гида по имени Юкта. Именно он инструктировал и сопровождал ее во время восхождения на Манаслу в 2022 году.

«Покойся с миром, мой друг», — написала Виктория под совместным фото с альпинистом.

Многие подписчики поддержали Боню, а кое-кто отметил, что очередная трагедия в горах — знак для нее самой, что пора бы «завязывать» с опасным хобби. Напомним, в этом году она должна была отправиться покорять новую вершину, К-2, но повредила ногу и отменила восхождение.