Связи с США и негатив в адрес России: как живут уехавшие юмористы

Спецоперация серьезно повлияла на коллектив «О.С.П.-студии». Life.ru рассказал, как живут сбежавшие из России некогда популярные юмористы.

Связь с США

Коллектив «О.С.П.-студии» состоял из бывших игроков КВН Сергея Белоголовцева, Павла Кабанова, Андрея Бочарова, Михаила Шаца* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Татьяны Лазаревой* * (признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Впервые они собрались в юмористической программе «Раз в неделю», которая выходила в 1995-1996 годы. Передача была калькой с американского шоу Saturday Night Live.

Продюсером «Раз в неделю» выступил медиаменеджер Александр Акопов. Строитель по образованию успел поработать редактором КВН, поучаствовать в выборной кампании американского президента Билла Клинтона и побыть сотрудником ельцинского министра Михаила Лесина, впоследствии похороненного на голливудском кладбище.

В 1996 году Акопов возглавил продюсерский центр ВГТРК и бросил все силы на подготовку к грядущим президентским выборам. Коллектив ушел под крыло главы телеканала «ТВ-6» Ивана Демидова, который также вдохновлялся США. Он создал передачу «Назло рекордам», которая по первоначальной задумке должна была стать подводкой к смешным сюжетам из американской спортивной хроники. Талантов артистов хватило, чтобы переработать формат и создать российское самобытное шоу. Так появились папа и сын Звездуновы, доктор Шанс и бард Розенблюм.

Вскоре коллектив создал «О.С.П.-студию», а на следующий год появились «33 квадратных метра». Обе передачи выходили до середины нулевых и были крайне популярны. Все участники выросли в самостоятельных телезвезд. Юмористы позднее пытались возобновить шоу, но к 2014 году дорожки бывших коллег разошлись, а финальный клин вбила спецоперация. В 2025 году ФНС РФ окончательно ликвидировала ООО «Студия О.С.П».

Инсульт и развод с женой

62-летний Сергей Белоголовцев родился во Владивостоке. Он учился в Горном институте и играл за вузовскую команду КВН. Перед попаданием на телевидение комик работал инженером в Комсомольске-на-Амуре. На экранах его сейчас не видно — два года назад юморист перенес инсульт.

«Не скажу, что злоупотреблял алкоголем — но иногда бывало. Не бросил курить раньше, чем следовало. Я тогда постоянно летал по стране. Мы выпускали шоу для Интернета. Жуткие перегрузки, в мозге скопилась негативная энергия», — говорил он.

Инсульт случился дома в ванной, а рядом никого не оказалось. В итоге его нашла сестра. Сергей проходит реабилитацию, но проблемы остаются: комик недосыпает, не слушаются нога и рука.

Переживает Белоголовцев и личную драму. На 11 августа 2026 года назначено первое судебное заседание о его разводе с женой Натальей. Супруги разъехались после 35 лет жизни. Причины размолвки неизвестны, но год назад комик закрутил роман с помощницей Еленой, которая помогает ему восстановиться. По другим версиям именно Наталья бросила мужа. Предположительно, сейчас она живет в Италии вместе с младшим сыном пары Евгением.

Старший сын Никита уехал жить в Литву. У Белоголовцевых уже четверо внуков — с ними звездный дед часто общается.

Выращивает цыплят и сидит с внучкой

62-летний Павел Кабанов родился в донецком Дзержинске. Учился в горном институте, работал в шахтах и даже в московской канализации, но творчество взяло верх. Артист увлекся КВН, познакомился с Белоголовцевым и волею случая попал на ТВ.

Сейчас Кабанов больше всех в тени. Большинство россиян в последний раз могло увидеть его в рекламе одной из сетей магазинов. Иногда он появляется в кино: в 2019 году появился в сериале «Беловодье», в 2020 году сыграл эпизодическую роль в комедии «Папа закодировался», а в 2023 году исполнил роль второго плана в драме «Аквариум».

В этом году Кабанов гастролирует по России с антрепризой «Любовнички 1-2», где помимо него играет Сергей Глушко. Тур пройдет в Санкт-Петербурге, Иркутске, Ангарске, Владивостоке, Петрозаводске, Архангельске и Великом Новгороде. По словам Кабанова, он много времени проводит на даче с внучкой и построил курятник на 15 цыплят. Дочь замужем за актером и работает оператором.

Клеймит врагов России

60-летний Андрей Бочаров родился в Новосибирске. Поступил на мехмат НГУ и еще студентом преподавал информатику. После увлечения КВН «Бочарик» быстро стал президентом университетской команды: трижды получал чемпионский титул, а в 1992 году даже попал в сборную СНГ. На волне успеха он перебрался в Москву и смог получить должность сценариста музыкальной передачи. В шоу Акопова он попал после знакомства с Шацем* и Лазаревой**.

В 2020 году Бочаров вызвал скандал, после того как причислил борщ к русской национальной кухне. После начала СВО YouTube заблокировал его канал — причиной стал блог «В кольце друзей», в выпусках которого достается и предателям, и ВСУ, и киевскому режиму.

«Я поуехавших называю "стыдло". Хотят — пусть возвращаются (после нашей победы над НАТО). Им все равно придётся ответить на вопросы общества. Они там не демонстрируют ничего, кроме ненависти к России. Они перестали быть талантливыми», — говорил он.

Сейчас комик занимается переводами фильмов и американских вечерних шоу, пишет сценарии, бегает марафоны и растит шестилетнего сына. Также он поддерживает теплые отношения с детьми от первого брака: Ксения создает собственные курсы по прикладной математике, а сын Владимир занимался бизнесом.

Путь до предательства

Михаил Шац* пытается осесть в Израиле, однако его образ жизни больше похож на перекати-поле. По словам комика, он ежедневно «борется за выживание». Сейчас он проедает капитал, оставшийся после продажи квартиры в Санкт-Петербурге.

«Ну и зачем мы уехали? Вот мы уехали, а они остались... И вот это все закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем», — заявил Шац* в одной из публикаций, которую вскоре удалил.

Татьяна Лазарева** заочно получила 6,5 лет лишения свободы за оправдание терроризма. Кроме того, она прямо выражала сочувствие Владимиру Зеленскому. Сейчас она живет в Испании, распродает личные вещи и зазывает на винные туры, но желающих почти нет. Она признавалась, что находится в «дофаминовой яме» из-за отключения света, гусениц на огороде, молчания детей и внуков, а финансовое состояние у нее «плохое».

Московскую квартиру Лазарева**, судя по всему, продать не успела. Подписчики замечают, насколько хуже она стала выглядеть — осунулась, лицо дергается, руки трясутся, речь прерывистая. Не исключено, что бывшая комедиантка злоупотребляет алкоголем.

Бочаров заявлял, что текущая позиция Лазаревой** сложилась во времена «дружбы» с экстремистами. Также, считает комик, свое влияние оказал брак с Шацем*, который увидел свою востребованность после окончания телекарьеры в протестном движении.

Шац* родился в Ленинграде. Окончил мединститут, став звездой вузовской команды КВН. Татьяна Лазарева**, как и Бочаров, из Новосибирска. Ее родители были педагогами. Высшего образования артистка так и не получила, играла за команду КВН НГУ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

* * признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.