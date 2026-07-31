Садальский публично влепил оплеуху обозвавшему Пугачеву Соседову: вот что произошло

Алла Пугачева в конце июля в сопровождении мужа-иноагента впервые за год вышла в свет. 77-летняя Примадонна посетила музыкальный фестиваль в Юрмале. Перед публикой певица предстала в стильном образе. Артистка выглядела великолепно, однако без критики не обошлось.

Музыкальный эксперт Сергей Соседов жестко высказался о внешности Аллы Борисовны и даже сравнил ее с "каракатицей".

"Все, что сейчас творит некогда великая артистка — это позор и стыд. Мне жаль видеть, до чего Пугачева опустилась", — заявил критик.

За Примадонну эмоционально заступился Станислав Садальский. Он резко осудил Соседова на своей странице в соцсети. Актер отметил, что Пугачева выглядела изысканно, а дорогой твидовый наряд идеально соответствовал ее уникальному стилю.

"Критик Соседов прискакал на попутках в Юрмалу и сравнил с каракатицей появившуюся на фестивале в Юрмале несравненную Пугачёву. А по мне Алла с Максом (признан иноагентом в России — прим.ред) выглядела изысканно на каждом появлении. Стилисты отмечали, что Пугачёва не скопировала подиумную стилизацию дословно, а подчинила дорогой костюм своему стилю", — написал Садальский.

При этом Стас не упустил возможность напомнить Сергею, что еще несколько лет назад тот буквально боготворил певицу и готов бы на что угодно ради ее внимания.