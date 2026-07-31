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Анита Цой забила тревогу: современная музыка теряет свою уникальность

Алиса Селезнёва

Артистам необходимо сохранять музыкальную самобытность и свой стиль, но сегодня слишком многие песни становятся похожими друг на друга. Такое мнение высказала народная артистка России Анита Цой, пишет «Пятый канал».

Анита Цой забила тревогу: современная музыка теряет свою уникальность
© РИА Новости

По ее словам, музыка очень важна, так как способна влиять на ценности целого поколения.

«Свой музыкальный язык, умение обращаться к традициям и добавлять в творчество что-то настоящее — именно это делает исполнителя уникальным», — пояснила Цой.

При этом артистка уверена, что искренность остается главным качеством артиста, а в музыке должны звучать важные идеи.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко обратил внимание на то, что сейчас ниша стандартной эстрады оказалась практически пуста — большинство современных исполнителей уходят в поп-музыку или рэп. Аналогичная ситуация сложилась и в рок-направлении: широкую известность имеют лишь ветераны сцены.