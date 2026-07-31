Анита Цой забила тревогу: современная музыка теряет свою уникальность

Артистам необходимо сохранять музыкальную самобытность и свой стиль, но сегодня слишком многие песни становятся похожими друг на друга. Такое мнение высказала народная артистка России Анита Цой, пишет «Пятый канал».

По ее словам, музыка очень важна, так как способна влиять на ценности целого поколения.

«Свой музыкальный язык, умение обращаться к традициям и добавлять в творчество что-то настоящее — именно это делает исполнителя уникальным», — пояснила Цой.

При этом артистка уверена, что искренность остается главным качеством артиста, а в музыке должны звучать важные идеи.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко обратил внимание на то, что сейчас ниша стандартной эстрады оказалась практически пуста — большинство современных исполнителей уходят в поп-музыку или рэп. Аналогичная ситуация сложилась и в рок-направлении: широкую известность имеют лишь ветераны сцены.