Роза Сябитова рассказала о своем завещании

Самая известная сваха страны Роза Сябитова заявила, что в случае, если у неё появится молодой партнёр, он не сможет претендовать на наследство. Телеведущая хотела бы, чтобы её состояние досталось детям, а потому внесла этот нюанс в своё завещание.

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По словам знаменитости, её могут признать невменяемой при появлении молодого любовника.

«Мной написано завещание, где чётко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, всё теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на моё имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми», — поделилась Сябитова с NEWS.ru.

При этом сваха отметила, что не планирует выходить замуж за молодого партнёра — такие браки она назвала «неестественными». Строить отношения с ровесниками телезвезда тоже не собирается.

«Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя», — высказалась Сябитова.

Ранее Роза показала подписчикам своих внуков — Мирославу и Михаила. На опубликованных в телеграм‑канале кадрах девочка танцует, а её брат Михаил наблюдает за сестрой.