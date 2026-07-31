Галич раскрыла неожиданные детали конфликта с Гордон

Телеведущая Ида Галич высказалась о своем конфликте с правозащитницей Екатериной Гордон на шоу «Большой куш. Бангкок». Как сообщает Starhit, она призналась, что токсичные отношения между ними вышли за рамки передачи и сохраняются до сих пор.

На шоу в рамках игрового процесса сформировались два противоборствующих лагеря. Галич со своим братом Аланом сформировала одну коалицию, которая успешно переигрывала соперников. Гордон и Светлана Сильваши образовали вторую, став переманивать участников из объединения Галич.

Гордон публично заявляла, что столкнулась на проекте с предвзятым отношением. По ее словам, участники плели интриги и пытались выжить ее из проекта. Впрочем, Екатерина славилась резкими высказываниями о коллегах — досталось и соперницам на «Большом куше».

В соцсетях Ида подчеркивала, что какой бы красивой ни была женщина, она не имеет права оскорблять других. В последней серии отношения между Галич и Гордон дошли до точки кипения, а последняя так и не смогла смириться, что соперники оказались сильнее. После окончания шоу Галич призналась, что сильно ошибалась в Гордон.

«Сначала я очаровалась Катей и говорила всем: "Вы зря называете ее одиозной и скандальной! Прекратите!". А потом я поняла, что в жизни она оказалась именной такой, какой мне ее описывали. И я ощутила это на себе. Выводы я сделала», — вспоминала телеведущая.

Галич подчеркнула, что пыталась не допускать крупных ссор, однако избежать их не удалось. Одна из них как раз произошла с юристом. Сейчас между ними разгорелся конфликт в Сети — пока Ида подчеркивает, что не видит оправдания поведению Кати, юрист объясняет свои грубые высказывания желанием разрядить обстановку.