Концерт Урганта в Европе задержали из-за популярного российского блогера

Живущий в Европе популярный российский блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese, заявил, что из-за его фанатов задержали концерт телеведущего Ивана Урганта. Об этом он рассказал подкасту «На ковер», запись опубликована на YouTube.

По словам Григорьева-Аполлонова, зрители концерта заметили его и захотели с ним сфотографироваться.

«Немножко задержали концерт из-за меня, к сожалению. Люди встали, а я что скажу: "Нет, ребят, уходите"? (...). Потом уже команда мне рассказала, что Ваня спрашивает: "Что там происходит, почему не можем начать концерт?"» — поделился блогер подробностями.

Он добавил, что нередко попадает в подобные ситуации, из-за чего испытывает неловкость. Блогер признался, что по этой причине стал избегать скоплений русскоязычных людей на разных мероприятиях.

Ранее Григорьев-Апполонов назвал самое тяжелое в жизни вне родины. Блогер рассказал, что более трех лет не видел мать, и заплакал.