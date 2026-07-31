Скандальные слухи о личной жизни единственного сына Кадышевой

Ансамбль "Золотое кольцо" два года был самым востребованным коллективом в России. Надежда Кадышева из-за небывалого количества заказов на частные выступления взвентила цену на выступления до 20 миллионов рублей и стала активно продвигать своего сына Григория Костюка. Эксперты уверены, что в итоге из-за наследника певицы публика и охладела к "Золотому кольцу".

Вспыли некрасивые данные о личной жизни Григория. Как оказалось, с женщинами у наследника Кадышевой совсем беда.

В 2011 году отгремела пышная свадьба Костюка и дочери бизнесмена Алексея Бирюкова Анжелики. Праздник получился действительно с размахом. Тамадой там, к примеру, был Николай Басков. Спустя четыре года у Григория и Анжелики родился сын Алексей. Казалось, что у единственного наследника Кадышевой все прекрасно. И тут внезапно через пару лет после появления на свет первенца Костюк подает на развод.

Разрыв супругов прошел тихо. Но спустя четыре года Анжелика обратилась в суд с требованием лишить экс-мужа родительских прав. Что интересно, ее желание было удовлетворено. Сам Костюк параллельно строил новую семью с состоятельной наследницей предпринимателя и бывшего члена совета директоров крупного банка Габриеллой Мерман. У супругов родился сын, и снова наличие ребенка не спасло брак Григория.

"Габриелла Мерман судится с певцом за алименты и порядок общения с их маленьким сыном Леонардом. Сейчас горе-папаша выплачивает на ребенка по 15 тысяч рублей в месяц. При этом Костюк если не миллиардер, то миллионер уж точно. Долларовый. Мама с папой обеспечили ему безбедную жизнь. Но щедрости не научили", — писал Telegram-канал "Светский хроник".

Костюк на связь не выходил и никак не комментировал просочившуюся в общий доступ информацию о двух его неудачных браках. Представители Надежды Кадышевой, которая редко дает интервью, тоже молчат. Поэтому пока что нельзя утверждать, что все приписываемое звездному наследнику, является правдой.