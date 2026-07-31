Экс-жена Павла Буре пояснила, как относится к новым отношениям хоккеиста

Алина Буре ответила на провокационные вопросы.

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Супруга Павла Буре поделилась деталями бракоразводного процесса с супругом. На странице в соцсети Алина подробно ответила на интересующие поклонников вопросы.

Многих интересовало, как ощущает себя блондинка в статусе матери-одиночки и в то же время свободной женщины, перед которой теперь открыты все пути.

«Бегаем, не оглядываемся назад и строим новое прекрасное будущее», — заявила Буре.

По поводу нового замужества Алина пока не размышляет, но и не отрицает, что в ее жизни вполне возможен еще один брак. Истинные причины расставания с отцом своих троих детей она пока не раскрывает. Ранее она намекала, что в ее семейную жизнь не раз вероломно вмешивалась свекровь, и это сильно подорвало отношения.

Теперь же фанаты подозревают, что Павел был пойман на измене.

«Ваш бывший муж живет уже с другой девушкой»? — поинтересовалась одна из подписчиц. «Ко мне это не имеет никакого отношения. Он свободный человек», — пояснила Алина.

Она пообещала в дальнейшем дать большое интервью о личном, признавшись, что пока «не готова говорить о главном предательстве в своей жизни».

К слову, Буре запретил сыну Павлу, своему полному тезке, заниматься хоккеем. Что побудило прославленного спортсмена поставить крест на карьере наследника, неизвестно. Напомним, официальный развод хоккеиста с супругой состоялся еще 12 июля, но, судя по всему, многие вопросы в паре, в том числе имущественные, еще не до конца улажены. Алина принуждать экс-супруга платить алименты на детей через суд, оставив это на его совести.