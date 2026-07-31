«Он опять выбирает молодых»: Сябитова о личной жизни Диброва

Телеведущая Роза Сябитова считает, что ее коллеге Дмитрию Диброву стоит принять свой возраст и перестать жить по тем же правилам, что и много лет назад. В интервью «КП» она заявила, что не осуждает его поведение, а жалеет.

Напомним, что Дибров развелся со своей женой Полиной в 2025 году после 16 лет брака. Бывшая супруга ушла к его соседу, миллиардеру Роману Товстику, который также развелся. После этого в СМИ регулярно появляются новости о возможных романах телеведущего и его интересе к молодым женщинам.

«Диброва совершенно не осуждаю. Мне его чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить», — заявила Сябитова.

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Ранее телесваха говорила, что Дибров переживает непростой постразводный период, поэтому окружающим стоит внимательнее отнестись к его состоянию. Она считает, что человеку нужна помощь, а не очередная попытка начать отношения.