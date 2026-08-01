Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену

Эдита Пьеха в последнее время не появляется на публике и ведёт уединённый образ жизни.

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При этом звезда эстрады планирует вернуться на сцену в свой 90‑летний юбилей в 2027 году.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придётся выпить флакон валерьянки», — цитирует певицу «КП-Петербург».

Вчера народной артистке СССР Эдите Пьехе исполнилось 89 лет. Её внук, певец Стас Пьеха, поздравил именинницу не только лично, но и в своём блоге. Он опубликовал редкое архивное видео, где ещё молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса публике на телевидении.

«Мы празднуем 89‑летие нашей старшей! Наш аксакал, наша мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая Бабон (Бабулевич, Дита), живи и радуйся каждому дню на радость нам — твоей семье! Мы всегда рядом в любой сложный и радостный момент!» — делился артист.

Ранее Эдита Пьеха, которая несколько лет назад завершила концертную деятельность и не выходит в свет, рассказала о своём самочувствии.