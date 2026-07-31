Группа с братом, уход от жены после четырех детей: как живет Сергей Кристовский

Вместе с братом Сергей Кристовский основал «Uma2rman», но в отличие от общительного Владимира, оставался немногословным. Однако общее у родственников есть: они оба ушли от жен к молодой возлюбленной. Starhit вспомнил биографию артиста в день его 55-летия.

Путь к успеху

Сергей родился 31 июля 1971 года в Нижнем Новгороде, став первенцем в семье инженера Ольги и хоккеиста Евгения. Спортсмен также увлекался музыкой, и так вышло, что сын позаимствовал оба его таланта. В детстве Кристовский увлекался футболом, хоккеем и плаванием, а в 10 лет получил в подарок мопед. Карьеру Сергей все же планировал связать с ледовым спортом, но в 19 получил травму, перечеркнувшую его мечту. В кризисный момент именно отец поддержал парня, научив его первым гитарным аккордам.

После школы Кристовский работал токарем, грузчиком, строителем, почтальоном и воспитателем в детсаду. В один момент парень устроился диджеем в ночной клуб и начал выступать на публике. Песни пришлись посетителям по вкусу и тогда Сергей собрал первый коллектив «Бродвей», с которым исполнял каверы на иностранные хиты. Группа записала альбом, но после гастролей распалась.

Следом Кристовский стал басистом рок-группы «Кантри-Салун», которой предложил исполнять и свои авторские песни. Следующим проектом Кристовского стал «Шервуд», где он продолжил творить, даже когда уже объединился с братом.

Мысль о создании общей группы появилась, когда Владимир увлекся музыкой вслед за старшим братом. Бас-гитарист не просто поддержал родственника, а помог подготовить программу, сделал аранжировки и устроил выступление. Так родился коллектив «Не нашего мира», позднее переименованный в «Uma2rman».

Артисты записали альбом и смогли закрепиться в Москве после выступления в клубе «16 тонн». Клип на трек «Прасковья» принес группе узнаваемость, а широкая популярность настигла братьев после саундтрека к фильму «Ночной дозор». В 2005 году хит «Проститься» заслужил награды МУЗ-ТВ в номинациях «Прорыв года» и «Лучшая песня», а после коллектив дал концерт в «Олимпийском».

Успех «Uma2rman» не мешал строить Сергею сольную карьеру. Отдельно от брата Кристовский выпустил альбомы «Через города» и «Завтра», записал дуэты с Викторией Черенцовой и Мариной Кравец.

Четверо детей

Когда «Uma2rman» только стала популярной, поклонники даже не догадывались, что братья «женаты и с детьми». Музыканты редко раскрывали детали своей личной жизни, хотя оба могли похвастаться обширной любовной историей.

Так, Сергей в юности встречался с одноклассницей Любой, но пара рассталась на пути к свадьбе. Раздираемый чувствами к бывшей, Кристовский быстро влетел в новый роман и расписался с девушкой Анной. Поняв, что поторопился, музыкант развелся, и в следующий раз под венец отправился более осознанно — мама познакомила бас-гитариста с дочкой коллеги Натальей.

С Натальей Кристовский создал гармоничную пару — на свет один за другим появились дети Владислав, Евгений, Илья и Алиса. Однако в итоге трогательные отношения дали трещину.

Наталья Земцова

В 2013 году Владимир Кристовский развелся с подарившей ему четырех дочерей Валерией. Публика была в шоке, однако впоследствии и певец, и его бывшая дали интервью, где пояснили: в семье не раз случались кризисы и эпизоды измен.

Через два года Сергей тоже ушел от жены с четырьмя детьми. Тогда поклонники шутили, что дурной пример брата оказался заразительным. Выяснилось, что на гастролях в Минске Кристовский познакомился с актрисой Натальей Земцовой. Они разговорились и сразу почувствовали симпатию, а увидевшись вновь в Москве — закрутили роман. Впрочем, Сергей тяжело переживал свое решение.

«Все время думала, что вот-вот мы расстанемся. До последнего была уверена, что этот роман закончится. И все наши друзья так думали. Несколько раз мы расставались — так решал он. Думали, что навсегда: рвали по живому. Я страдала, уходила с головой в работу, запрещала себе ему звонить. Не отвечала на его звонки», — рассказывала Земцова.

Вскоре об измене узнала жена Сергея, что еще больше усложнило отношения в любовном треугольнике. Когда Земцова забеременела, то не стала требовать от музыканта ухода от супруги, заявив, что родит и воспитает ребенка самостоятельно. Однако Кристовский тогда понял, что необходимо принимать решение — и в итоге выбрал актрису.

«Это очень сложная ситуация. Ситуация, когда любое решение кажется катастрофой. Но потом я понял, что я и в семье жизни не даю никому, и тут все рушится. Я уже не мог остаться, потому что я был в таком ужасном состоянии… В какой-то момент я решил, что если не уйду, то все испорчу и там, и тут. А сейчас, мне кажется, я с детьми даже больше времени провожу, чем раньше», — подчеркивал музыкант.

Яркая история любви пары закончилась в 2022 году. Наталья рассказывала, что муж ревновал ее к съемкам. Стало это основной причиной разлада или нет, неизвестно, однако актриса отмечала, что сама инициировала развод, хотя брак можно было спасти, если бы она не рубила с плеча.

Ксения Кудашкина

Уже осенью 2022 года бас-гитарист раскрыл публике, что не одинок: еще год назад он заметил участницу соревнований по фитнесу Ксению Кудашкину. Женщина на 16 лет младше поначалу игнорировала артиста, но тот в итоге сумел завоевать ее.

В ноябре 2022 года Ксения Кудашкина подарила Сергею сына Кузьму. Этому возмутилась Земцова: она хотела назвать сына именно так. На счастье музыканта это не повлияло, ведь в 2025 году фитнес-инструктор родила ему дочь.