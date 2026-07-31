"Государство о нас заботится": Долина рассказала о пенсии

Государство значительно лучше заботится о деятелях культуры, чем в советское время. Таким мнением с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина, приведя в пример две пенсии - обычную и специальную от правительства Москвы.

"Раньше в советское время случались такие неприятные, мягко говоря, эпизоды с очень большими артистами, которые достигали определенного возраста и по этой причине их не звали сниматься в кино. О них постепенно забывали, забывало государство. И многие из них умирали в нищете. Это страшные истории. Сейчас ситуация очень сильно поменялась", - считает собеседница агентства.

Так, в пример певица привела социальные выплаты, положенные заслуженным и народным артистам.

"Я, например, получаю уже на протяжении пяти лет специальную социальную пенсию от правительства Москвы. Кроме пенсии, которую я получаю как пенсионерка уже, я еще получаю социальную пенсию. То есть государство о нас заботится, и я хотела бы надеяться, что так будет всегда. <…> Вот, например, заслуженные артисты и народные артисты получают такие социальные премии, это гарантия того, что о них не забудут", - заключила артистка.

Компенсационная выплата для артистов, вышедших на пенсию и проживающих в Москве действует с 2018 года и периодически индексируется. Так, дополнительная к пенсии выплата в 2026 году составляет 44 473 рубля. Подобная программа с 2023 года действует в Санкт-Петербурге, где распространяется только на народных артистов РФ, проживших в городе не менее 10 лет. В Северной столице выплата составляет 30 тыс. рублей. В Вологодской области, в свою очередь, заслуженные и народные артисты РФ, проживающие в регионе, с 1 сентября 2025 года получают от государства ежемесячно 3 и 5 тыс. рублей соответственно.