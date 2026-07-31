Помог выстоять после смерти мужа: Диана Гурцкая показала любимого мужчину

Диана Гурцкая три года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Петра похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Спустя полтора года на могиле Кучеренко появился роскошный памятник, поражающий воображение. Монумент напоминает римский дворец с колоннами. Гурцкая лично контролировала процесс создания и установки памятника. Она регулярно появляется на кладбище и приносит на могилу мужа свежие цветы.

Певица все еще переживает трагедию. Но, как призналась сама Диана, не скатиться в глубокую депрессию ей помог другой любимый мужчина. Самым близким человеком для певицы стал ее сын.

Константин помог Диане выстоять после смерти Петра. Сегодня он везде сопровождает маму. В свои 19 лет парень резко повзрослел, он стал опорой и поддержкой Гурцкая.

Сама Диана признается, что без сына она бы не пережила утрату.

"Не перестаю восхищаться твоим энтузиазмом меняться и менять, твоими чистыми помыслами и большим сердцем. Ты — моя жизнь, моя опора и мой свет, научивший видеть самое главное", — обратилась певица к Константину со страницы своего блога.

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Поклонники Гурцкая восхищаются, каким вырос ее сын.