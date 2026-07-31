Возлюбленную Брэда Питта сняли папарацци во время прогулки по магазинам с подругой

Инес де Рамон, возлюбленная Брэда Питта, попала в поле зрения уличных фотографов во время прогулки по Мелроуз‑авеню в Западном Голливуде. Вместе с подругой она устроила шопинг и не смогла уйти без покупок. Фото, сделанные папарацци, публикует Page Six.

Образ девушки в тот день перекликался с эстетикой нулевых: полосатый топ, белые брюки клёш с завязками и бежевые лодочки. Акцентом стала миниатюрная коралловая сумочка от Hermès.

Папарацци впервые засняли Инес де Рамон и Брэда Питта как пару на сольном концерте Боно из U2 в 2022 году. К началу 2024 года они стали жить вместе. При этом пара не торопится с помолвкой и свадьбой. Сообщалось, что после тяжёлого развода с Анджелиной Джоли, который сопровождался многочисленными скандалами, Питт жениться пока не собирается.

Ранее в Сети разгорелась дискуссия о том, насколько искренни чувства Инес де Рамон к Брэду Питту. Причиной бурного обсуждения и критики стали фотографии, которыми поделилась стилист по волосам Лорен Занолетти. На одном из этих снимков Инес с натянутой улыбкой отстраняется от актёра.

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