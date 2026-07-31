Покорившая Эверест Боня высказалась о пропаже альпиниста Пурджи на Броуд-Пике

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, покорившая вершину Эвереста, в своих соцсетях высказалась о пропаже десяти альпинистов на Броуд-Пике, среди которых — известный блогер-альпинист Нирмал Пурджа.

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— Сегодня мир альпинизма замер. Для меня Нимс — человек, который когда-то влюбил меня в горы. Человек, который помог мне поверить, что к ним можно прикоснуться. Он был и остается моим горным ментором. Сейчас все мои мысли только об одном — пусть ребята будут живы. Пусть у них хватит сил пережить эту ночь на высоте около 8000 метров. Пусть они дождутся помощи. Пусть они вернутся домой, — написала Боня в личном блоге.

Ночью СМИ сообщили о пропаже десяти альпинистов из разных стран после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 метр) в Центральной Азии. Под руководством Нирмала Пурджи группа отправилась покорять один из 14 «восьмитысячников» мира — Броуд-Пик. Среди пропавших — граждане Соединенных Штатов, Китая, Непала, Пакистана и Омана. Официальной информации об их судьбе пока не поступало.

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней.