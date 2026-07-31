Певица Ханна откровенно рассказала о воспитании своих дочерей

Певица Ханна (Анна Иванова) рассказала, как растит своих дочерей. Как сообщает «Пятый канал», на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» она призналась, что главное — дарить им счастье и любовь.

Напомним, что Ханна с 2015 года замужем за гендиректором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, более известным как Пашу. Они воспитывают двух дочерей — Адриану и Камиллу.

«Главное — дарить детям счастье и любовь, чтобы они всегда чувствовали, насколько они любимы», — призналась певица.

Ханна уверена, что каждый ребенок должен расти с ощущением, что его семья — самая лучшая. По этой причине она делает все, чтобы Адриана и Камилла каждый день были счастливы и наслаждались детством.