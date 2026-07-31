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Тоненькая, аж светится: певица МакSим впервые после пережитой трагедии вышла к людям

ТВ Центриещё 3

Певица МакSим пережила большую потерю, она потеряла отца. Папа исполнительницы хита "Ветром стать" умер от рака, ему было 65 лет.

МакSим впервые после пережитой трагедии вышла к людям
© Global Look Press

На похоронах Марина Абросимова (настоящее имя артистки) не скрывала своего горя. На отпевании в церки почерневшая артистка тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

Вскоре после траурной церемонии МакSим оказалась в больнице. Абросимову экстренно доставили в медицинское учреждение после того, как она приняла слишком много успокоительных препаратов. Певице пришлось отменить все концерты на ближайшие даты, чтобы восстановиться.

Но спустя неделю МакSим снова вышла к людям. Марина выступила на вечеринке "Контент завод 2.0 Rutube" в Москве. Певица появилась на сцене в эффектном образе. Абросимова для концерта выбрала белое прозрачное мини-платье с глубоким декольте, корсетом и прозрачным шлейфом. Артистка распустила волосы, уложив их мягкими волнами.

МакSим немного поговорила с публикой, поприветствовав людей в зале, и исполнила свои хиты. Поклонники исполнительницу встретили овациями.

На сцене Марина держалась словно ничего и не произошло в ее жизни. Хотя люди в зале шептались, что певица хоть и улыбается, но все равно выглядит подавленной и истощенной. "Тоненькая, аж светится", — заметил один из поклонников.